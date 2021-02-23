شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن مطلوب فى الإسماعيلى وسموحة وسيراميكا حال رحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي محمد فاروق أن مروان محسن مهاجم الأهلي تلقى ثلاثة عروض من أندية الدوري الممتاز تمهيداً للرحيل عن الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري، موضحا أن مروان يمر بحالة فنية سئية بشكل دفع جماهير النادي للهجوم عليه بعد تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ في المباريات الماضية.

وأضاف فاروق أن تامر النحاس وكيل اللاعبين أبلغ مروان محسن باهتمام أندية الإسماعيلي وسيراميكا وسموحة بالتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري في حال رحيله عن الأهلي سواء عن طريق البيع النهائي أو على سبيل الإعارة.

وواصل فاروق:"أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يرحب بفكرة عودة عمرو جمال مهاجم الفريق المعار إلى نادي طلائع الجيش في الموسم المقبل.

وأكد فاروق أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عرضت على موسيماني عودة عمرو جمال في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم بعد إعارة أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا وتمسك ناديه بخدماته بعد تألقه هذا الموسم.

وأختتم أن موسيماني طلب من لجنة التخطيط مراقبة عمرو جمال مع فريق طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري قبل حسم عودته للنادي الأحمر من عدمه في الموسم الجديد.