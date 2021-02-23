شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يشكو أحمد بوسكا بعد التوقيع للإنتاج الحربي فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نادى أسوان بشكوى فى اللاعب أحمد محمد عبد الحليم وشهرته أحمد بوسكا فى اتحاد الكرة، بعد توقيع اللاعب لنادى أسوان، ثم لنادى الإنتاج الحربى خلال فترة انتقالات يناير الماضى.



اسوان

وأكد أحمد بوسكا، حارس مرمى الانتاج الحربي، فى وقت سابق، أنه كان يطمح إلى استكمال مسيرته الكروية مع النادي المصري خاصة بعد النجاحات التى حققها مع الفريق البورسعيدي، وقال بوسكا في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": النادي المصري كانت فترة ذهبية بالنسبة لي وشرف لأي لاعب أن يمثل المصري، وصلت مع النادي إلى نهائي الكأس والسوبر ودخلت الخزينة أكثر من 200 مليون جنيه، والمصري سبب في شهرتي وبشكل الناس اللى وقفت جنبي، وكان نفسي أبطل كرة في المصري، ولكن أنا في ناد كبير أيضا الآن، وأتمنى التوفيق للإنتاج.

وأضاف: بشكر علاء عبد العال وأحمد عبد العال على تجهيزهما لي في أسوان في الفترة الماضية، والإنتاج فريق كبير، ونتمنى أن نعود إلى مكانتنا الطبيعية بالدوري، وشاركت في مباراة واحدة حتى الآن، وسندخل في معسكر لتعديل الأمور لنساعد بعض ونخرج من هذه الأزمة.

واختتم: هناك اجتماع بين اللاعبين، والخبرات يجب أن يكون لها دور في هذه الفترة، ولدينا حوافز ودوافع معنوية لعودة الإنتاج.