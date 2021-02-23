شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك وسموحة فى رابع جولات نهائيات دوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021 للترتيب من 1 إلى 12، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من سموحة على بتروجت 3/0، الزمالك على هليوبوليس 3/2، والطيران على القناة 3/0، بينما تقام مباراة سبورتينج وطلائع الجيش غدًا.

فيما تم تحديد يوم 10 مارس المقبل موعدًا لمباراة الترسانة مع الأهلى المؤجلة من هذه الجولة فى ظل تواجد مدرب الترسانة هانى عبد الحميد مع منتخب الشباب، لتولى القيادة الفنية فى البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليا باستاد القاهرة.

وأقيمت على مدار يوم الجمعة الماضية، مواجهات قوية فى إطار ثالث جولات نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من، سموحة على القناة3/1 والزمالك على بتروجت 3/0 وفوزالأهلى على هليوبوليس 3/0 وطلاع الجيش على الترسانة 3/0والاتحاد السكندرى على سبورتنج 3/0 والطيران على الداخلية3/1.

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا بضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.