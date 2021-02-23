أسوان لمصراوي: تقدمنا بشكوى ضد "بوسكا" لتوقيعه للإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، أن ناديه تقدم بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد اللاعب أحمد محمد عبد الحليم.

وقال أمين في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن نادي أسوان تقدم بشكوى ضد اللاعب أحمد محمد عبدالحليم وشهرته أحمد بوسكا فى اتحاد الكرة بعد توقيع اللاعب لنادى أسوان ثم لنادى الإنتاج الحربى خلال فترة انتقالات يناير الماضى.

وأوضح، أن الشكوى التي تقدم بها النادي ضد اللاعب "بوسكا" جاءت بسبب توقيعه لناديين مختلفين خلال فترة انتقالات يناير الماضى.

وعلى صعيد فريق الكرة، حقق فريق أسوان فوزا على نظيره الاتحاد بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 8 بدوري we المصري.

ويحتل فريق أسوان المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض الفريق 13 مباراة حتى الأن في المسابقة.