في بيان رسمي.. الأهلي يكشف حقيقة ضم "مهاجم سوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، تعاقد النادي مع مهاجمين جدد، سواء من اللاعبين المحليين أو من جنسيات أخرى، بعدما ترددت أنباء في الساعات الأخيرة حول ضم "مهاجم سوبر".

وقال أمير توفيق، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "ما يتردد حول التعاقد مع لاعبين جدد عارٍ تماما من الصحة".

وأضاف: "الفريق يعيش حالة من الاستقرار الشديد على كافة الأصعدة، ويضم نخبة من أبرز اللاعبين في كل الخطوط، وتركيز الجميع ينصب على توفير الأجواء المناسبة للفريق في مشواره الإفريقي والمحلي، لمواصلة تحقيق البطولات والانتصارات".

وأكد: "لا صحة تماما لما تردد عن تلقي ترشيحات لضم لاعبين جدد في الوقت الراهن، خاصة مع تبقي فترة طويلة على نهاية الموسم".

وشدد: "التعاقد مع صفقات جديدة بالأهلي يجري وفقا لمعايير محددة، حيث يتم تقييم الأمور من كافة الجوانب بعد نهاية الموسم ومناقشة رؤية الجهاز الفني مع لجنة التخطيط للكرة، وبالرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض في هذا الشأن".

وأشار مدير التعاقدات بالأهلي في ختام تصريحاته إلى أن الفترة الحالية لم تشهد التطرق إلى التفاوض أو التعاقد مع لاعبين جدد في أي مركز من المراكز، خاصة أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو دعم الفريق ومساندته لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات، بعد الفوز ببطولة الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي يستعد حاليا لمواجهة سيمبا التنزاني في الساعة الثالثة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.