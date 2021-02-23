في بيان رسمي.. الأهلي يكشف حقيقة ضم "مهاجم سوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، تعاقد النادي مع مهاجمين جدد، سواء من اللاعبين المحليين أو من جنسيات أخرى، بعدما ترددت أنباء في الساعات الأخيرة حول ضم "مهاجم سوبر".
وقال أمير توفيق، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "ما يتردد حول التعاقد مع لاعبين جدد عارٍ تماما من الصحة".
وأضاف: "الفريق يعيش حالة من الاستقرار الشديد على كافة الأصعدة، ويضم نخبة من أبرز اللاعبين في كل الخطوط، وتركيز الجميع ينصب على توفير الأجواء المناسبة للفريق في مشواره الإفريقي والمحلي، لمواصلة تحقيق البطولات والانتصارات".
وأكد: "لا صحة تماما لما تردد عن تلقي ترشيحات لضم لاعبين جدد في الوقت الراهن، خاصة مع تبقي فترة طويلة على نهاية الموسم".
وشدد: "التعاقد مع صفقات جديدة بالأهلي يجري وفقا لمعايير محددة، حيث يتم تقييم الأمور من كافة الجوانب بعد نهاية الموسم ومناقشة رؤية الجهاز الفني مع لجنة التخطيط للكرة، وبالرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض في هذا الشأن".
وأشار مدير التعاقدات بالأهلي في ختام تصريحاته إلى أن الفترة الحالية لم تشهد التطرق إلى التفاوض أو التعاقد مع لاعبين جدد في أي مركز من المراكز، خاصة أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو دعم الفريق ومساندته لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات، بعد الفوز ببطولة الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.
يذكر أن الأهلي يستعد حاليا لمواجهة سيمبا التنزاني في الساعة الثالثة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.