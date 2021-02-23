نشرة الإثنين.. إيقاف رئيس اتحاد اليد.. و"كاف" يرفض تأجيل لقاء الزمالك وتوينجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 22 فبراير 2021.
المصري يرفض الفوز ويكتفي بالتعادل أمام سموحة في مباراة بطلها الـ "VAR"
خاص.. حسن مصطفى: إيقاف هشام نصر رئيس اتحاد اليد لمدة عام
مران الزمالك.. 45 دقيقة استعدادا لتوينجيت
مران الأهلي.. مشاركة مروان محسن في التدريبات.. ومحاضرة فنية بالفيديو
اتحاد الكرة يمهل الإسماعيلي 30 يومًا قبل خصم 3 نقاط بسبب "إبراهيم حسن"
"لا يوجد ظرف طارئ".. الكاف يرفض تأجيل لقاء الزمالك وتوينجيت
إقامة مباراة الزمالك وتوينجيت بدون جماهير
سيراميكا يتأهل لدور الـ16 بالكأس بعد الفوز على المحلة
الزمالك يُخطر بموعد وملعب مباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا
"كاف" يعلن موعد ومكان مباراتي "الأزمة" بدوري أبطال أفريقيا
بيراميدز مع الرجاء بمجموعات الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي يرتدي الزي الأزرق أمام سيمبا بالأبطال