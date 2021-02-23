الأهلي يتصدى لطموح سيمبا ويحاول إقناعه بالخضوع في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يعود النادي الأهلي لاستئناف حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا بمواجهة صعبة في تنزانيا ضد فريق سيمبا ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي توج في نوفمبر الماضي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد التغلب على الزمالك في المباراة التي تم وصفها بنهائي القرن.

وعاد الأحمر بعد حملته الناجحة في كأس العالم للأندية وعلى عنق نسره الميدالية البرونزية للمونديال، ليدافع عن لقبه الإفريقي، ويحقق فوزاً كبيراً على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى على استاد القاهرة.

ودون أن يخوض أي مباراة محلية، يخوض النادي الأهلي مباراة الجولة الثانية في المجموعات الإفريقية ضد فريق سيمبا التنزاني العنيد والمفعم بالأمل والطموح بالقدرة على مجابهة بطل إفريقيا التاريخي.

طموح سيمبا

فريق سيمبا كشف عن طموحه الكبير في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في الجولة الثانية تمنحه صدارة المجموعة أو على الأقل يبقي على موقعه خلف الأهلي بفارق الأهداف في حالة التعادل.

ما يدعم طموح الفريق التنزاني هو تحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام فيتا كلوب خارج الديار بهدف نظيف، ليصبح الفريق مرشحاً بقوة للعبور إلى الدور التالي.

محاولات الأهلي

لكن الأهلي لا يريد من منافسه أن يظهر طموحه وشجاعته، حيث يعمل مدربه بيتسو موسيماني على إقناع أصحاب الأرض بعدم قدرتهم على منافسة بطل القارة، ليخضع سيمبا إلى طريقة لعب الأهلي ويمنح السيطرة للضيوف.

ويعتمد موسيماني في المباراة على أن تظل الكرة مع فريقه أطول وقت ممكن خلال المباراة حتى يمنع سيمبا من محاولة الوصول إلى مرمى الحارس المخضرم محمد الشناوي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في تنزانيا للوصول إلى النقطة السادسة والاقتراب خطوة جديدة من صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور التالي.

العملاق الأحمر يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا الثاني، بينما يأتي فيتا كلوب ثالثاً بلا رصيد وبفارق الأهداف عن المريخ السوداني متذيل جدول الترتيب.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 2 في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: 23 فبراير 2021

التوقيت: 3 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 7

الملعب: استاد مكابا (تنزانيا)