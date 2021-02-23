وكيله: سندرس حل الإعارة لمروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد تامر النحاس، وكيل مروان محسن مهاجم الأهلي، أنه سيتم دراسة حل الإعارة للاعب، مشيرا إلى أن كل المدربين كانوا يعتمدون عليه بصفة مستمرة، وأن الأمور ستستقر معه عند تسجيل الأهداف.

وقال النحاس، في تصريحات إذاعية لبرنامج "في الإستاد" عبر محطة "نجوم إف إم" الإثنين: "سندرس خلال الأشهر المقبلة إمكانية خروج مروان محسن على سبيل الإعارة لمدة عام، وسنرى إن كان ذلك الحل الأفضل له".

وأضاف: "إذا تمكن مروان محسن من إحراز عدة أهداف خلال المرحلة المقبلة الأمور ستستقر معه، وهناك دور كبير على زملائه حيث يجب أن يقفوا بجواره ويمنحوه الكرات لكي يحرز الأهداف".

وأضاف: "مروان محسن مميز في اللعب بالرأس، ولكن في بعض المباريات لا تأتي له أي كرة داخل المنطقة، فهل يعقل ذلك؟".

وأوضح: "كوكيل لاعبين، لو هناك لاعب لديه مشكلة في المشاركات سأفضل خروجه معارًا لإظهار قدراته، وفي النهاية السن ليس عائقا ودعونا نرى أمثلة مثل وليد سليمان وعبدالله السعيد".

وأكد: "مروان محسن لديه قوة وسريع ومهاجم محطة لزملائه، لكن الظروف التي تعرض لها تهدم أي أحد، والحل لمشكلة مروان أنه يتجاهل وسائل الإعلام مع دعم زملائه في الملعب".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها مروان، أكد تامر النحاس: "الضغط سنة الحياة وموجود في كرة القدم، لكن التوفيق يغيب أحيانا عن المهاجمين".

وأتم قائلا: "دعنا نتحدث عن قيمة المدرب، حيث جاء 10 مدربين في المنتخب والأهلي وكلهم اعتمدوا على مروان، وهذا يعود إلى قدرات المهاجم بجانب عدم وجود أفضلية للبدائل، وبالتالي يجب تقبل هذا الأمر".

يذكر أن مروان (31 عاما) يتواجد مع الأهلي في تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.