كريستيانو رونالدو يواصل تحطيم الأرقام مع يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس تحطيم الأرقام بعدما أحرز هدفين أمام ضيفه كروتوني، في المباراة المقامة على ملعب "أليانز ستاديوم" الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 لمسابقة للدوري الإيطالي.

وهزَّ كريستيانو رونالدو شباك كروتوني في الدقيقة الـ38 بضربة رأسية، ثم عاد اللاعب ليضاعف النتيجة لفريقه بنفس الطريقة بعد سبع دقائق قبل نهاية الشوط الأول بنتيجة (2-0).

ورفع صاروخ ماديرا رصيده إلى 18 هدفا هذا الموسم، ليتجاوز البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان وينفرد بصدارة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وبزيارته لشباك كروتوني، يكون الدون البرتغالي قد سجل في جميع الفرق التي واجهها بالدوري الإيطالي منذ انتقاله ليوفنتوس، وبلغ عددهم 18 فريقا حتى الآن.

وبات كروتوني الفريق الـ78 الذي زار كريستيانو شباكه في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ولا يتفوق عليه سوى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الذي سجل ضد 79 فريقا منذ عام 2000.

ووصل صاحب الـ36 عاما إلى هدفه رقم 90 مع يوفنتوس، ليتجاوز فيليبو إنزاجي وينفرد بالمرتبة الـ15 لقائمة الهدافين التاريخيين للسيدة العجوز، ليقترب أكثر من جولييلمو جابيتو (92 هدفا) وباولو ديبالا (98 هدفا).

ووفقا لشبكة "سكواكا"، فإن كريستيانو رونالدو وصل إلى هدفه رقم 133 بضربات الرأس.