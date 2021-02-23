كالياري يعلن هوية مدربه الجديد بعد إقالة دي فرانشيسكو

أعلن كالياري المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الإثنين تعاقده مع المدرب ليوناردو سيمبليتشي عقب إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو بعد أن خاض الفريق 16 مباراة متتالية في الدوري لم يعرف فيها طعم الانتصار.

وكتبت الهزيمة بهدف دون رد على ملعبه أمام تورينو المتعثر مثله يوم الجمعة الفصل الأخير في علاقة دي فرانشيسكو بالنادي بعد أن تركت الخسارة الفريق في المركز 18 برصيد 15 نقطة من 23 مباراة متأخرًا بخمس نقاط عن منطقة الأمان، وقال النادي في بيان “انفصل النادي أيضًا عن المدرب المساعد فرانشيسكو كالزونا وباقي أفراد الطاقم ستيفانو رومانو وجيانكارلو ماريني ومدرب اللياقة البدنية نيكاندرو فيزوكو والاخصائي النفسي جيانماريا بالومبو.

“يتوجه النادي بالشكر لهم جميعًا على تفانيهم في العمل واحترافيتهم”.

وقال كالياري إن سيمبليتشي وقع عقدًا حتى يونيو 2022.