سوريا تتفق على مباريات ودية مع البحرين وإيران

أعلن الاتحاد السوري عن تثبيت مباراتين دوليتين وديتين لمنتخب سوريا الأول مع البحرين في المنامة ومع إيران في طهران في 25 و30 مارس المقبل تواليًا، ضمن استعداداته لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.

وكان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اعلن عن تثبيت المباريات المتبقية لمنتخب سوريا في المجموعة الآسيوية الأولى خلال شهر يونيو مع غوام في 7 يونيو ومع جزر المالديف في 11 منه، قبل أن يختتم مبارياته بلقاء الصين في الخامس عشر، علمًا انه لم يتم تحديد مكان إقامة هذه المباريات التي ستقام بنظام التجمع بحسب ما اعلن الاتحاد القاري.

يذكر أن سوريا تتصدر المجموعة الآسيوية الأولى بعد انتهاء الجولة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين والفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف ولاشيء لغوام.