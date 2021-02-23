ترتيب هدافي الدوري الايطالي..رونالدو يقتنص الصدارة من لوكاكو بعد الجولة 23

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اقتنص رونالدو صدارة ترتيب هدافي الدوري الايطالي من لوكاكو بعد تسجيله لثنائية في مباراة يوفنتوس وكروتوني، ضمن الجولة 23 من السيري آ، والتي انتهت بفوز السيدة العجوز بنتيجة 3/صفر.
وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول أمام كروتوني في الدقيقة 38 برأسية نموذجية بعد تلقيه عرضية من أليكس ساندرو، وبعد سبع دقائق عاد ليسجل الهدف الثاني برأسية جديدة من صناعة آرون رامسي.
وكان البلجيكي روميلو لوكاكو قد سجل ثنائية هو الآخر في مباراة الديربي بين الإنتر وميلان يوم أمس الأحد لحساب نفس الجولة ليرفع رصيده لـ 17 هدفًا بفارق هدف عن رونالدو الذي قرر استعادة صدارته بثنائية هذا لمساء.
ورفع رونالدو رصيد أهدافه لـ 18 في صدارة جدول ترتيب الهدافين بفارق هدف عن لوكاكو الثاني، وبفارق 4 أهداف عن الكولومبي لويس موريل الذي سجل 14 هدفًا لفريق اتلانتا هذا الموسم، بالتساوي مع هداف الدوري الايطالي الموسم الماضي “تشيرو إيموبيلي”.
ورغم تفوق رونالدو على لوكاكو في عدد الأهداف، إلا أن لوكاكو لا يزال اللاعب الأكثر تأثيرًا في الدوري الايطالي هذا الموسم 2021/2020، لصناعته 4 أهداف بالاضافة لتسجيل 17 هدف.
على صعيد آخر، يتنافس الثلاثي “هاكان تشالهانوغلو وهنريخ مخيتاريان وميلنكوفيتش سافيتش” على صدارة أفضل صانع ألعاب في الدوري الايطالي، فلكل منهم 8 تمريرات حاسمة، ويأتي آلفارو موراتا في المركز الثاني بـ 7 تمريرات.
والتالي جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد الجولة 23
- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 18 هدفًا
- روميلو لوكاكو (الانتر) 17 هدفًا
- لويس موريل (اتلانتا) 14 هدفًا
- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) 14 هدفًا
- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) 14 هدفًا
- لاوتارو مارتينيز (الانتر) 13 هدفًا
- بيلوتي (تورينو) 11 هدفًا
- جواو بيدرو (كالياري) 11 هدفًا
- كابوتو (ساسولو) 10 أهداف
- إنسيني (نابولي) 10 أهداف
- هنريخ مخيتاريان (روما) 9 أهداف
- دوفان زاباتا (اتلانتا) 9 أهداف
- هيرفينج لوزانو (نابولي) 9 أهداف
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