ساو باولو يزاحم النصر السعودي على مهاجم أتلتيكو مدريد

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين أن نادي ساو باولو البرازيلي إنضم إلى الأندية المهتمة بالتعاقد مع المهاجم الإسباني البرازيلي دييجو كوستا.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” فإن كوستا يجري حاليًا مفاوضات مع نادي بالميراس البرازيلي لكن ساو باولو أيضًا أبدى أهتمامه بضمه.

ووفقًا لشبكة”سكاي” فإن النصر السعودي جدد رغبته في ضم كوستا وعرض عليه خمسة ملايين و200 ألف جنيه استرليني مقابل الإنضمام للفريق حتى صيف 2022 لكن اللاعب رغب في الحصول على ستة ملايين و900 الف إسترليني عن المدة ذاتها، ليتراجع النادي السعودي عن ضمه.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني في أواخر ديسمبر الماضي فسخ تعاقده مع كوستا ومنذ ذلك الحين لم يحترف في أي فريق.

وكان عقد كوستا 32/ عامًا/ ينتهي بعد ستة أشهر من موعد الفسخ المبكر لكنه أبدى رغبته في الرحيل الآن لـ”أسباب شخصية”.

وفاز كوستا بلقب الدوري الإسباني مع أتليتكو بعد أن سجل 27 هدفًا في موسم 2013 2014 قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي.

وعاد كوستا إلى أتلتيكو في سبتمبر 2017 لكن فترته الإحترافية الثانية لم تكن على نفس القدر من النجاح.

وشارك كوستا في مباراتين فقط منذ البداية هذا الموسم بعدما عانى كثيرًا من الإصابة في أربطة الساق بجانب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وأيضًا معاناته من تجلط في الأوردة.

وتراجعت أيضًا مشاركات كوستا مع أتلتيكو بعد تعاقد اتلتيكو مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من برشلونة.