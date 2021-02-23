بعد عودة نابي كيتا..ليفربول يتلقى دفعة جديدة بتعافي أحد المصابين

تلقى ليفربول الإنجليزي دفعة جيدة في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وذلك باقتراب عودة مهاجم الفريق، ديوجو جوتا مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية، بعد غيابه لأشهر طويلة بداعي الإصابة.

وكان جوتا (24 عامًا) أحد اللاعبين الذين افتقدهم ليفربول بشدة خلال الفترة الماضية، عقب انطلاقته الصاروخية في بداية الموسم الحالي 2020/21.

حيث سجل جوتا 9 أهدف خلال 17 مباراة خاضها بقميص ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، قبل تعرضه لإصابة قوية في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام فريق “ميتييلاند” الدنماركي في ديسمبر الماضي.

ولم يستطع ليفربول تحقيق الفوز إلا في 4 مباريات فقط من أصل 14 مباراة لعبها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إصابة النجم البرتغالي، بما في ذلك 6 هزائم، منهم أربعة متتاليين على ملعب آنفيلد.

وبحسب صحيفة التيلجراف البريطانية، فإن صاحب الـ24 عامًا سيحتاج إلى عدة جلسات تدريبية، قبل أن يقرر المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب الدفع به في المباريات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن النجم البرتغالي مستعد حاليًا للانضمام إلى التدريبات الكاملة، بعد أن كانت هناك مخاوف من غيابه لفترة أطول عندما تعرض لإصابة في الركبة، لكنه كان يعمل حاليًا مع طبيب النادي “كريس مورجان” للعودة في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

جدير بالذكر أن ديوجو جوتا انضم إلى الريدز قادمًا من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.