موناكو يسخر من برشلونة بعد التغلب على باريس سان جيرمان

لم تفوت حسابات نادي موناكو الفرنسي على مواقع التواصل الإجتماعي، الفرصة بعد الفوز بنتيجة (2-0) على باريس سان جيرمان، مساء أمس الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي.

وأفسد موناكو على باريس جيرمان فرحته بعد انتصاره الكبير بنتيجة (4-1) على برشلونة الإسباني، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

ويستعد برشلونة لمهمة شبه مستحيلة أمام باريس سان جيرمان، في معقل الأخير “حديقة الأمراء”، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة القاسية والكبيرة في مباراة الذهاب على ملعب “كامب نو”.

وكتب الحساب الرسمي لنادي موناكو تغريدة باللغة الإسبانية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مفادها: “فزنا على باريس سان جيرمان ذهابًا وإيابًا.. برشلونة، إذا كنتم بحاجة إلى النصيحة.. راسلونا”.

جدير بالذكر أن موناكو تمكن من الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة (3-2) في لقاء الدور الأول، على ملعب “لويس الثاني” في الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي.