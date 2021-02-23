صفقات النصر | صفقة من عيار ثقيل تنتظر العالمي

أفادت شبكة “سكاي سبورت” أن نادي النصر السعودي قد عرضًا للتعاقد مع الإسباني دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، مقابل راتب سنوي قدره 6 مليون يورو.

وأوضحت “كوستا، طلب راتب 8 ملايين يورو في السنة، من أجل الموافقة على الانتقال إلى النصر. الساعات القليلة الماضية، شهدت دخول ناديي ساوباولو وبالميراس البرازيليين، في منافسة شرسة لضم اللاعب”.

وأنهى كوستا عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني، في مطلع العام الحالي، بعد تسجيله 83 هدفًا، وصناعته 36 آخرين، خلال 215 مباراة رسمية.

وكان النصر قد تم حرمانه من التعاقدات الشتوية، بسبب ديون مستحقة على النادي، تقدر بـ76 مليون يورو، لكن، اتحاد الكرة السعودي منح النادي استثناءً بضم لاعب أجنبي “حر”، لتسجيله في قائمة الفريق بدلًا من الكوري الجنوبي المصاب كيم جين ساو، والذي سيغيب حتى الميركاتو الصيفي القادم.