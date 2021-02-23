ديربي الرياض | الشنيف يوجه نصيحة هامة لمدرب النصر قبل مباراة الهلال

أكد نجم الكرة السعودية السابق، خالد الشنيف، أن مدرب النصر ألين هورفات عليه إشراك المهاجم عبدالرزاق حمدالله، خلال مباراة الغد أمام الهلال، في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الشنيف في تصريحاته عبر القناة الرياضية السعودية “أي مدرب عاقل عليه إشراك “عبدالرزاق حمدالله” أساسي بالديربي أمام الهلال.. لديه الشخصية القوية والقدرة على التسجيل بغض النظر عن حالته الفنية”.

وكانت جماهير النصر عبر مواقع التواصل الإجتماعي قد دعمت لاعبها عبدالرزاق حمدالله، بعد تواتر أنباء قوية تفيد بأن المدرب الكرواتي، ألين هورفات، سيقوم باستبعاده من مواجهة الهلال.

وتعرض مهاجم النصر لانتقادات عديدة مؤخرًا بسبب هبوط مستواه الفني وزيادة وزنه، حيث طلب خالد العقيلي نجم النصر السابق من المدرب الكرواتي هورفات، استبعاد اللاعب المغربي من التشكيلة الأساسية، والاستعانة بخدمات اللاعب رائد الغامدي.

وخلال الموسم الحالي، أضاع حمدالله 4 ركلات جزاء لفريق النصر في الدوري، كانت أمام أبها والاتفاق والأهلي والشباب، وجاء تفكير هورفات في استبعاد اللاعب المغربي نظرًا للضغط الجماهيري الذي يتعرض له بسبب تراجع نتائج العالمي مؤخرًا، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في الدوري ضد كل من الشباب والقادسية.

ويدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، فيما يأتي النصر بالمركز الثامن برصيد 25 نقطة.