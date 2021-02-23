ديربي الرياض | جمهور النصر يُساند حمدالله قبل مباراة الهلال

قدمت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الإجتماعي دعمها للاعب عبدالرزاق حمدالله، بعد تواتر أنباء قوية تفيد بأن المدرب الكرواتي، ألين هورفات، سيقوم باستبعاده من مواجهة الهلال في الديربي غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض مهاجم النصر لانتقادات عديدة مؤخرًا بسبب هبوط مستواه الفني وزيادة وزنه، حيث طلب خالد العقيلي نجم النصر السابق من المدرب الكرواتي هورفات، استبعاد اللاعب المغربي من التشكيلة الأساسية، والاستعانة بخدمات اللاعب رائد الغامدي.

وخلال الموسم الحالي، أضاع حمدالله 4 ركلات جزاء لفريق النصر في الدوري، كانت أمام أبها والاتفاق والأهلي والشباب، وجاء تفكير هورفات في استبعاد اللاعب المغربي نظرًا للضغط الجماهيري الذي يتعرض له بسبب تراجع نتائج العالمي مؤخرًا، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في الدوري ضد كل من الشباب والقادسية.

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط أصدرت قرارًا بتغريم النجم المغربي حمدالله 15 ألف ريال، وذلك بسبب تبادله للقميص مع أحد لاعبي التعاون خلال مباراة النصر والتعاون الماضية، وهو ما خالف الإجراءات الاحترازية.