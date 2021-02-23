الامارات | «دبي لسباق الخيل» يكشف عن 4 مرشحين لجائزة «الجمهور»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لسباق الخيل» يكشف عن 4 مرشحين لجائزة «الجمهور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباق الخيل، في بيان صحافي، عن أسماء المرشحين الأربعة لجائزة فئة «اختيار الجمهور»، ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في «سباقات الخيل».

ووفقاً للبيان، ضمت القائمة كلاً من الفارسة البريطانية هولي دويل، والمدرب الإيرلندي توني مولينز، والمهرة اليابانية الأسطورية المعتزلة «آلموند آي»، والجواد «ميسي» بطل «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» للخيول العربية الأصيلة.

وأوضح البيان، أنه سيكون أمام الجمهور العاشق لسباقات الخيل اختيار الأفضل في هذه الفئة، التي سبق أن نالت شرفها في النسخة الأولى عام 2017 الفارسة كي تشونغ كاكي نجمة السباقات في هونغ كونغ، التي حققت الفوز في أربعة سباقات متتالية في يوم واحد، تلتها في 2018 المهرة «ليدي إيلي»، وفي عام 2019، ذهبت الجائزة إلى المهرة الأسترالية الأسطورية المعتزلة «وينكس» صاحبة الـ32 انتصاراً متوالياً على المضامير الأسترالية.

وأشار البيان إلى إنجازات الفارسة البريطانية هولي دويل التي أهلتها للدخول في منافسة في فئة «اختيار الجمهور»، خصوصاً في الموسم الماضي الذي نجحت خلاله في الفوز بخمسة سباقات في يوم واحد بمضمار «وندسور» في إنجلترا، وتحقيق لقبها الأول في مهرجان «رويال أسكوت» الملكي العريق، بالإضافة إلى دخولها التاريخ كأول فارسة تحرز لقب سباق ضمن فئة «جروب 1» في مهرجان «يوم الأبطال» في ختام الموسم الإنجليزي لعام 2020، كما توجت ببطولة «الفرسان الدوليين» التي أقيمت في هونغ كونغ، لتصبح بذلك أول فارسة تنال هذا اللقب الرفيع، بالإضافة إلى مشاركتها في سباق لـ«بريدرز كب» في أميركا، وقيادتها للجواد «ديردري» في سباق البحرين الدولي.

من جانبه، صنع المدرب توني مولينز نجومية المهرة «برينسس زوي» حين استطاع خلال فترة قصيرة في قيادتها تحقيق أربعة انتصارات متوالية، قبل الدفع بها إلى الاختبار الحقيقي لخوض سباقات الفئة الأولى عبر شوط «بري دو كاردان» الذي أقيم على مضمار «لونغشامب» الفرنسي العريق ضمن مهرجان «الأرك الفرنسي» في سباق نجحت خلاله في اقتناص اللقب وتغلبها على كوكبة من أقوى الخيول التي رشحت لانتزاع الفوز.

ولفت البيان إلى أن المهرة اليابانية المعتزلة «ألموند آي»، حققت العام الماضي وللمرة الثانية في مسيرتها «كأس اليابان»، بجانب إنجازاتها على ساحة سباقات الخيل العالمي التي حققت على مدارها 11 انتصاراً من أصل مشاركاتها الـ15 في عالم السباقات.

وذكر «نادي دبي للسباق» أن الجواد العربي «ميسي» قدم قصة مثالية في الأمل والسعي لتحدي الصعوبات والتحديات، إذ على الرغم من جائحة «كورونا»، تمكن «ميسي» المملوك لـ«فيدو كيرسميكرز» من تحقيق عدد من الانتصارات في بلجيكا وألمانيا تحت إشراف المدرب تيمو كيرسميكرز، قبل أن يفوز بلقب سباق «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» الذي أقيم في أبوظبي العام الماضي.

قائمة المرشحين

1- الفارسة البريطانية هولي دويل.

2- المدرب الإيرلندي توني مولينز.

3- المهرة اليابانية «آلموند آي».

4- الجواد «ميسي» بطل «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».

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