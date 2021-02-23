الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
لاتسيو - بايرن ميونيخ 00:00
أتلتيكو مدريد - تشلسي 00:00
دوري أبطال إفريقيا
سيمبا - الأهلي 17:00
المريخ - فيتا كلوب 17:00
بيترو - الوداد 17:00
تونغيث - الزمالك 20:00
مولودية - الترجي 23:00
الدوري السعودي
الفتح - الاتفاق 19:20
الاتحاد - الفيصلي 20:00
النصر - الهلال 21:35
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