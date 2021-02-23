اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

لاتسيو - بايرن ميونيخ 00:00

أتلتيكو مدريد - تشلسي 00:00

دوري أبطال إفريقيا

سيمبا - الأهلي 17:00

المريخ - فيتا كلوب 17:00

بيترو - الوداد 17:00

تونغيث - الزمالك 20:00

مولودية - الترجي 23:00

الدوري السعودي

الفتح - الاتفاق 19:20

الاتحاد - الفيصلي 20:00

النصر - الهلال 21:35

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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