الامارات | 5 مواجهات في افتتاح إياب دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات في افتتاح إياب دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم مرحلة إياب الدوري العام لكرة اليد لمرحلة الرجال، إذ تقام خمس مباريات، تستهل الأولى في الخامسة عصراً بلقائي الوحدة ومضيفه النصر، وشباب الأهلي يستضيف بني ياس متذيل الترتيب، ويحل الشارقة المتصدر في السابعة من اليوم نفسه ضيفاً على الوصل، ويستضيف مليحة دبا الحصن، ويسدل الستار بلقاء الظفرة والجزيرة على صالة الأخير.

ويطمح الشارقة المتصدر برصيد 30 نقطة للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، وتعزيز مركزه الأول، فيما يخوض الوصل المنتشي بانتصاره على شباب الأهلي السبت الماضي في ختام ذهاب البطولة، اللقاء بطموح رد اعتبار خسارته ذهاباً «19-32» والتخلي عن المركز الخامس الحالي برصيد 22 نقطة، والتقدم خطوات على سلم الترتيب.

ويطلب شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة، العودة إلى سكة الانتصارات من بوابة بني ياس صاحب المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

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