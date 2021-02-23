الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفعيل

قرّرت إدارة أحد الأندية عدم تفعيل البند الخاص بشراء لاعب أجنبي انضم إلى الفريق في بداية الموسم على سبيل الإعارة، بعدما لم يظهر اللاعب بمستوى جيد، إلى جانب القيمة المرتفعة التي طلبها ناديه لبيعه بشكل نهائي.

«انضباط»

استغرب صحافيون يغطون أنشطة اتحاد الكرة قيام الأخير بتولي مسؤولية إرسال الأخبار المتعلقة بقرارات لجنة الانضباط إلى وسائل الإعلام، بدلاً من تعامل اللجنة مباشرة مع وسائل الإعلام.

توقيع

حصل أحد الأندية على توقيع اثنين من اللاعبين المواطنين، ممّن دخلوا في الستة أشهر الأخيرة من عقدهما مع ناديهما لدعم صفوفه في الموسم الجديد، فيما تجرى محاولات أخرى لإقناع لاعب ثالث ينتهي عقده نهاية الموسم الجاري.

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