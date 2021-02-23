طواف الإمارات: غانّا يحرز مرحلة ضد الساعة

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الحديريات (الامارات) : أحرز الايطالي فيليبيو غانّا الاثنين المرحلة الثانية الخاصة بالسرعة ضد الساعة من طواف الامارات للدراجات الهوائية، في حين ذهب القميص الاحمر للسلوفيني تادي بوغاتشار الذي استغل انسحاب البيسين فينيكس فريق الدراج الهولندي ماتيو فان دير بويل بطل المرحلة الاولى بسبب وجود حالة ايجابية بفيروس كورونا لأحد افراده

وقطع غانّا دراج فريق إينيوس غريناديرز والاختصاصي بمنافسات ضد الساعة مسافة المرحلة البالغة 13 كلم في 13 دقيقة و56 ثانية، متفوقا بفارق 14 ثانية على السويسري شتيفان بيسيغر و21 ثانية على الدنماركي ميكل بيرغ.

وقال الدراج الذي لم يهزم في مسابقته المفضلة منذ اكثر من سنة والمرشح لسباق ضد الساعة في أولمبياد طوكيو "من الجميل الفوز والعودة الى الامارات بعد 3 سنوات، حيث شاركت سابقا في طواف دبي. دائما ليس من السهل ان تفوز وتكون بطلا. اسعى لان أكون بأفضل حال قبل سباقي المقبل في ميلان سان ريمو".

واعترف غانا ان "جواو (الميدا) وتادي (بوغاتشار) أقوياء ولكن نحن لدينا آدم يايتس ولن نستسلم كفريق حتى آخر مرحلة".

وحل بوغاتشار رابعا في مرحلة الاثنين بفارق 24 ثانية عن غانا، الا ان ذلك كان كافيا له للصعود الى صدارة الترتيب العام بتوقيت 4 ساعات و5 ثوان، متقدما بفارق 5 ثوان على البرتغالي الميدا و18 على الإيطالي ماتيا كاتانيو.

وقال بطل طواف فرنسا "أنا سعيد بادائي، كان المهم بالنسبة لي ان ارتدي القميص الأحمر،و هذا يعطيني دافعا قبل مرحلة الصعود غدا".

وستكون المرحلة الثالثة الثلاثاء الأصعب، وتبلغ بين مدينة العين وقمة جبل حفيت 162 كلم.

وتبلغ مسافة الصعود 10 كلم ليصل الدراجون إلى ارتفاع أكثر من 1000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وكان فريق البيسين فينيكس اعلن قبل بداية المرحلة الثانية الانسحاب، وقال في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي" تلقى الفريق نبأ وجود حالة إيجابية لأحد افراد الفريق بعد فحوص أجريت الاحد".

وشهد افتتاح الطواف الاحد احراز دراج الفريق الهولندي فان دير بويل للمركز الأول بعد سباق سرعة (سبرينت) مثير بين مدينة الرويس والمرفأ الساحلية في ابوظبي.

وكان طواف الامارات شهد حالات ايجابة أيضا العام الماضي، فاضطر المنظمون الى الغاء الجولتين الأخيرتين منه واعتبار البريطاني يايتس المتصدر حتى المرحلة الخامسة بطلا.

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الثانية:

1 الايطالي فيليبيو غانا (إينيوس غريناديرز) 13:56 دقيقة

2 السويسري ستيفان بيسيغر (اي اف اديوكيشن نيبو) بفارق 14 ث

3 الدنماركي ميكل بيرغ (فريق الامارات) بفارق 21 ث

4 السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) بفارق 24 ثانية

5 الاسباني لويس ليون سانشيس (استانا بريمير تيك) بفارق 30 ثانية

الترتيب العام بعد المرحلة الثانية:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) 4:00.05 ساعات

2 البرتغالي جواو الميدا (ديكونينك كويك ستيب) بفارق 5 ثوان

3 الإيطالي ماتيا كاتانيو(ديكونينك كويك ستيب) بفارق 18 ث

4 الاسترالي كريس هاربر(جامبو فيسما) بفارق 33 ث