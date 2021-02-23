شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصد العلامة الكاملة مع موسيماني فى أفريقيا.. 6 انتصارات و15 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مسئولية تدريب النادي الأهلي فى ختام الموسم الماضي خلفاً للسويسري رينيه فايلر، ليقود المارد الأحمر للتتويج بالنجمة التاسعة بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يفوز ببطولة كأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية، وحتى الآن لم يتذوق موسيماني مع الفريق الأحمر طعم الهزيمة إلا فى مباراة واحدة كانت أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا فى نصف نهائي مونديال الأندية بهدفين نظيفين.

ويستعد موسيماني لخوض تحدي جديد مع الأهلي عندما يقود المارد الأحمر فى ثانى جولاته بدور المجموعات أمام سيمبا التنزاني في صراع الصدارة بالمجموعة، بعدما فاز كلا الفريقين بالجولة الأولى.

في أفريقيا لم يتذوق موسيماني مع الأهلي إلا طعم الانتصارات، حيث بدأ مهمته مع المارد الأحمر فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الماضية، وفاز على الوداد ذهابا بنتيجة 2/0، وإياباً بنتيجة 3/1، ثم فاز على الزمالك فى المباراة النهائية بنتيجة 2/1.

أما فى النسخة الحالية فنجح الجنوب أفريقى فى تحقيق الانتصار مع الفريق الأحمر في مباراتي دور الـ 32 عندما تغلب على سونيديب فى مباراة الذهاب بهدف نظيف، وفي الإياب بنتيجة 4/0.

ومع انطلاق دور المجموعات فاز الأهلي في المباراة الأولى على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولي.

ووفقاً للنتائج السابقة، فقد خاض الأهلي مع موسيماني 6 مباريات في دوري أبطال أفريقيا بواقع 3 مباريات فى النسخة الماضية ومثلها فى النسخة القائمة، وفاز الأحمر بها جميعاً.

وسجل الأهلي مع موسيماني 15 هدفاً في دوري أبطال أفريقيا، واستقبلت شباكه هدفين فقط كانا بالنسخة الماضية، بينما حافظ الأهلي على نظافة شباكه في النسخة الحالية.