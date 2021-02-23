شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية بين نائب رئيس أسوان وعبد العال فى معسكر الفريق بعد ثلاثية الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجدى سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان ورئيس لجنة الكرة، على التواجد بمقر معسكر الفريق الأول بالقاهرة لمتابعة شئون الفريق خلال المرحلة المقبلة، والتقى سبالك بعلاء عبد العال المدير الفنى للفريق وعقد جلسة تحفيزية مع المدرب واللاعبين لتهنئتهم بالحصول على 6 نقاط فى مباراتين متتاليتين بعد الفوز على المقاولون والاتحاد السكندري، والظهور بمظهر مشرف بما يليق باسم ومكانة نادى أسوان.

وأكد سبالك على دعم ومساندة مجلس إدارة النادى ولجنة الكرة لمسيرة البقاء بالدورى الممتاز لتحقيق طموحات جماهير أسوان فى كل مكان.

كما صرف نادي أسوان مكافآت الفوز للجهاز الفني واللاعبين بعد ثلاثية الاتحاد السكندري، حيث رفع أبناء الجنوب رصيدهم إلى النقطة 17 بالمركز العاشر في جدول المسابقة.

وكان أسوان قد خاض 13 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسروا مثلهم وتعادلوا في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً أخر.

من جانبه، أكد علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق أسوان،أن هدفه فى بداية مشواره مع أبناء زهرة الجنوب كان إيقاف سلسلة الهزائم، مضيفاً أن الفريق حقق بعض التعادلات مع فرق قوية فى بداية مهمته مثل الزمالك وسيراميكا".

وأضاف عبد العال فى تصريحات تليفزيونية، "مباراة المقاولون العرب كانت بداية العودة للانتصارات واستكملت بالفوز على الاتحاد السكندرى وأسعى لاستغلال نقاط القوة فى فريقى لتحقيق الانتصارات، ولاعبو أسوان حققوا أداء جيد والفوز ليس وليد الصدفة وتقارب المستويات يزيد من قوة الدورى فى الموسم الحالي".

وحقق فريق أسوان فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية، تقدم أسوان بهدف مباغت فى الدقيقة الثانية من زمن المباراة عن طريق عبد العزيز موسى، فيما تكفل رزاق سيسيه بتعديل النتيجة مسجلا هدف التعادل فى الدقيقة 30، وعاد أحمد سالم صافى ليضيف الهدف الثانى لتماسيح النيل فى الدقيقة 77، وعزز محمد أسامة تقدم أسوان بالهدف الثالث فى الدقيقة 83