شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي الشحات: ابنى حقق هدفه مع بيراميدز وهناك حملة لذبح أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الاهلي السابق، على مستوى حراسة المرمى في القلعة الحمراء في الوقت الحالي، وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": ربنا يكرم النادي الأهلي ونرجع منصورين.. محمد الشناوي يؤدي بشكل جيد جداً والتوفيق يلازمه ووصل لفورمة عالية، وعلي لطفي الحظ لم يخدمه في المباراة التى لعبها، ولكنه حارس جيد، ومصطفى شوبير وحمزة علاء ما زالا تحت السن، وقد يكونا مستقبل حراسة المرمى بالفريق، ولدينا حراس مبشرين في قطاع الناشئين والأهلي على مدار 10 سنوات لن يحتاج لحراس مرمى.

وأضاف: مصطفى شخصية جيدة ومحترمة وموهوب وسيكون له شأن في الأهلي ومنتخب مصر، من فكر في قرار استقدام حراس أجانب هو إنسان غير سوي هذا قرار غبي جدا، وذلك الأمر أثر على حراسة المرمى بمصر في الماضي، وقرار صائب أن يعود الاتحاد عن ذلك القرار.

وتابع: مش عايزين نتكلم عن شريف ونسيبه في حاله، هو يؤدي بشكل جيد جدا، وأثبت وجوده مع بيراميدز، وهدفه من ترك الأهلي كان اللعب أساسيا وهذا تحقق.

واستطرد: أرى نغمة منذ أيام من الإعلام يريد هدم أبو جبل، وليس معنى أن يخطئ في مباراة أن نذبحه، ويبدأ الهجوم عليه، أبو جبل خامة طيبة جدا، وإذا كان هناك بعض الأخطاء فهذا وارد جدا.

واختتم: بعد مباراة الأهلي والمقاولون أكدت أن علي لطفي معذور؛ لأنه لا يشارك ويجب أن يحصل على فرصة، المواسم الماضية كانت اللقاءات تقام على فترات متباعدة، وبالتالي الأندية كانت تخوض مباريات ودية يشارك فيها الحارس البديل، وهذا أصبح لا يحدث الآن، ولذلك الحارس الثاني يجب أن يحصل على فرصة ليكون جاهز في أي وقت النادي يحتاجه.