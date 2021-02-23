شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الاثنين 22 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الأثنين 22 / 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها رئيس بعثة الأهلي فى تنزانيا يتبادل درع وشعار النادى مع مديرة سيمبا، والأهلي يرتدى الزى الأزرق بالكامل فى مواجهة سيمبا التنزانى غداً.

الأهلي يرتدى الزى الأزرق بالكامل فى مواجهة سيمبا التنزانى غداً

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة سيمبا التنزاني غدا، الثلاثاء، بالزي الأزرق بالكامل، وذلك وفقا لإخطار الـ«كاف» الخاص بزي الفريقين خلال هذه المباراة.

رئيس بعثة الأهلي فى تنزانيا يتبادل درع وشعار النادى مع مديرة سيمبا

حرص محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، على تبادل درع وشعار النادي مع باربرا، المديرة التنفيذية لنادي سيمبا التنزاني، وذلك فى إطار العلاقات الطيبة بين الناديين.

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسيمبا فى تنزانيا

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني منذ قليل بحضور وفد من الناديين، وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق في تنزانيا، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

وليد سليمان يعود لتدريبات الأهلي بعد 15يوماً وتحديد موقف ناصر ماهر

بات وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قريباً من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته، وبدء المرحلة الأخيرة من التأهيل التي تستغرق 15 يوما.

الأهلي يكشف موعد مشاركة صلاح محسن فى تدريبات الفريق

ينتظم صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق للمران في القاهرة، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن صلاح محسن بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بشكل منفرد في القاهرة.

مفاضلة بين حمدى فتحى وديانج لقيادة وسط الأهلى أمام سيمبا

يفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، بين الثنائي حمدي فتحي وأليو ديانج للمشاركة أساسيًا في مباراة سيمبا غدا في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يعيش بيتسو موسيماني حيرة بسبب جاهزية الثنائي، وفي اللاعب الذي سيقع عليه الاختيار للمشاركة في مركز الوسط المدافع بجوار عمرو السولية، لاسيما أن الثنائي يحصلان على ثقة الجهاز الفني للمشاركة الأساسية في مركز الوسط الدفاعي للأهلي.

محمد شريف يشكو تجاهل موسيماني رغم التألق بالأهلي

سيطرت حالة من الضيق على محمد شريف لاعب الأهلي بسبب تجاهل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر له، وعدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي أو منحه قسطا أكبر من الدقائق التي يلعبها مع الأهلي عندما يحل بديلاً، رغم أنه تألق بشدة وكان ينافس على لقب هداف الدوري وقت حصوله على فرصة المشاركة الأساسية، وصنع ثنائية قوية مع محمود كهربا في قيادة هجوم النسور الحمر.