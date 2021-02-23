شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى تنزانيا: انسوا السحر والشعوذة بمباراة الاهلي وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، أن رغبة الأهلي في الفوز على سيمبا في مباراة عصر الثلاثاء كانت ظاهرة على بيتسو موسيماني المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، موضحا أن الفريق الأحمر خاض مرانه الأخير والأساسي في الثالثة عصر اليوم.

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس، مع إبراهيم فايق: "دار السلام في تنزانيا مدينة متحضرة، لا ينتشر فيها السحر والشعوذة، وحضرت مباريات ماضية انتهت كلها بشكل حضاري ودون أزمات".

وأكد السفير المصري في تنزانيا، أن نادي سيمبا حصل على موافقة خطية من الاتحاد الإفريقي، بحضور 50% من سعة الاستاد الذي يستقبل مباراته أمام الأهلي وهو ما يعادل 30 ألف مشجع كحد أقصى.

وثمّن أبو الوفا الإجراءات الأمنية والاحترازية في تنزانيا في وجود الأهلي، موضحا أن هناك تكثيفا أمنيا خلال تحرك الأهلي من فندق الإقامة غدا قبل المباراة ونفس التأمين بعد اللقاء من الملعب لمقر الإقامة.

واختتم: "أتوقع مؤازرة جماهيرية للأهلي من مشجعي يانج أفريكانز الغريم التقليدي لفريق سيمبا، خاصة أن الجالية المصرية في تنزانيا قليلة، وأن السفارة كانت تطمح لمؤازرة مصرية أكبر في مباراة الغد.

في سياق متصل، انتهى الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني منذ قليل، بحضور وفد من الناديين، وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق في تنزانيا، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

وشهد الاجتماع الفني عرض الفريقين الزي المحدد لخوض اللقاء، والاتفاق على كل التفاصيل التنسيقية والإدارية المتعلقة بالمباراة.

ويخوض الأهلي لقاء سيمبا التنزاني غدًا بالزي الأزرق كاملًا، على أن يخوض الفريق التنزاني المباراة بزيه الأحمر التقليدي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء، على ملعب مكابا بدار السلام في تنزانيا.