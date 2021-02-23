شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع سموحة 1 -1 وأحمد رفعت يرفض هدية الـ"var".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة المصري البورسعيدى وسموحة بالتعادل الإيجابي 1 -1 في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل للمصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 15 من ركلة جزاء قبل أن يسجل عبد الكبير الوادى التعادل لسموحة في الدقيقة 38 من تسديدة مرت على يمين أحمد مسعود حارس المصري.

وحفل اللقاء بالعديد من مشاهد الإثارة أبرزها ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم أحمد العدوى لفريق المصري البورسعيدى بعدما أنهى اللقاء حيث أخبره حكم الـ"Var" أن هناك ركلة جزاء مستحقة للفريق البورسعيدى ليسددها أحمد رفعت ويهدرها.

وجاء تشكيل المصري كالتالى:

في حراسة المرمي: أحمد مسعود،خط الدفاع: علاء عطا،عمرو موسى،محمد صالح،أحمد شديد قناوي،خط الوسط:عمر كمال،فريد شوقى،إيزى إيميكا،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،في الهجوم: أوستن أموتو.



مباراة المصرى وسموحة

وجاءت تشكيلة سموحة كما يلي:

الهاني سليمان فى حراسة المرمي،خط الدفاع: أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمد عبدالمنعم، محمد العياط،خط الوسط: مصطفي فتحي، محمود عبدالحليم، أحمد حمص، أحمد جمال،خط الهجوم: عبدالكريم الوادى، حسام حسن.

بهذه الننتيجة يحتل سموحة، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 13 مباراة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 9 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 15 هدفا، وتلقت شباكه 13هدف، ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 21 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 6 ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.