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أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 22 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 22 / 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها المنتخب يحذر كهربا من إثارة الأزمات قبل معسكر مارس، كاف يخطر الزمالك رسميا برفض تأجيل مباراة تونجيث السنغالى 24 ساعة.

رئيس الاتحاد يتعرض لوعكة صحية وارتفاع بضغط الدم بعد الخسارة من أسوان

تعرض محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لوعكة صحية وارتفاع في ضغط الدم عقب خسارة فريقه أمام أسوان بثلاثية مقابل هدف على ملعب الإسكندرية.  وانفعل مصيلحي بسبب الهزيمة المفاجئة لفريقه وعانى من ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم، وقدم له الأطباء نصائح بتجنب الانفعال والراحة التامة حتى يتماثل للشفاء.

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المصرى يتعادل مع سموحة 1 -1 وأحمد رفعت يرفض هدية الـ"var".. فيديو وصور

انتهت مباراة المصري البورسعيدى وسموحة بالتعادل الإيجابي 1 -1 في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الممتاز.

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سيراميكا يهزم المحلة بهدفين ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر.. فيديو

حسم سيراميكا تذكرة الصعود لدور الـ16 لكأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه بالفوز على غزل المحلة بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد المكس بالإسكندرية.

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المنتخب يحذر كهربا من إثارة الأزمات قبل معسكر مارس

حذر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، محمود كهربا لاعب النادى الأهلى من إثارة الأزمات قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

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كاف يخطر الزمالك رسميا برفض تأجيل مباراة تونجيث السنغالى 24 ساعة

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طلب نادى الزمالك بتأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيت السنغالي فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا الثلاثاء.

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الإسماعيلى يطالب الجبلاية بخصم غرامة النجوم من مستحقات الدراويش بالجبلاية

كشف مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أن ناديه قرر دفع الغرامة الموقعة ضده فى قضية إبراهيم حسن عن طريق إخطار اتحاد الكرة بخصمها من مستحقات الدارويش لدى اتحاد الكرة. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أزمة إبراهيم حسن لن يستطيع اتحاد الكرة خصم 3 نقاط من رصيد الاسماعيلى بسببها لأن الأزمة انتهت فى الاتحاد الدولى برفض الطعن وأصبحت شأنا داخليا".

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رئيس بعثة الأهلي فى تنزانيا يتبادل درع وشعار النادى مع مديرة سيمبا

حرص محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، على تبادل درع وشعار النادي مع باربرا، المديرة التنفيذية لنادي سيمبا التنزاني، وذلك فى إطار العلاقات الطيبة بين الناديين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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