شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 22 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين 22 / 2 / 2021 العديد من الاحداث المهمة، في مقدمتها رفض الاتحاد الأفريقي "كاف" طلب الزمالك بتأجيل مباراة تونجيت السنغالي المقرر لها غدا في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

كاف يخطر الزمالك رسميا برفض تأجيل مباراة تونجيث السنغالى 24 ساعة

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طلب نادى الزمالك بتأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيت السنغالي فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا الثلاثاء.

باتشيكو يعقد محاضرة فنية للاعبى الزمالك قبل المران الأول والأخير فى السنغال

يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المقرر له السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الذى يستضيف اللقاء.

أشرف قاسم بعد رفض تأجيل مباراة الزمالك ونونجيت: جاهزون للفوز

علق أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، على قرار رفض تأجيل مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي، بسبب تأخر البعثة البيضاء فى الوصول للسنغال، مؤكدا أن الفريق سيلعب لتحقيق الفوز وجاهز لخوض المباراة.

الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركة الناقلة للبعثة إلى السنغال

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركة الطيران الخاصة التى تولت نقل بعثة الفريق الكروى من القاهرة إلى السنغال لمواجهة تونجيت السنغالي غدا الثلاثاء فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يرتدى "أسود فى أسود" أمام تونجيث السنغالى غداً

عقد منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيث السنغالي المقرر لها غدا الثلاثاء فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الفريق الأبيض الزى البديل فى مباراة الغد المكون من "قميص أسود وشورت أسود وجوارب سوداء"، فيما يرتدي حارس مرمى الزمالك اللون الأخضر.

الزمالك يتحدى 3 صعوبات قبل مواجهة تونجيث السنغالى غداً.. فيديو وصور

يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالى، فى السادسة مساء غد الثلاثاء، فى منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، على ملعب الفريق السنغالى، لاسيما أن الفريق الأبيض تعادل سلبيًا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى بالمباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولى.

تأمين خاص لبعثة الزمالك فى السنغال قبل مواجهة تونجيت

شهدت بعثة نادي الزمالك الموجودة فى السنغال تأمينا خاصا من قوات الأمن السنغالية خلال تحرك حافلة الفريق إلى ملعب لاديور لخوض المران الرئيسي استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي غدا.

رسميا.. مباراة الزمالك وتونجيت السنغالى فى دورى الأبطال بدون جمهور

أعلن الغاني الكسندر اسانتي، المنسق العام، عن إقامة لقاء الزمالك وتونجيت السنغالى، غدا الثلاثاء، بدون حضور جماهيرى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك استنادا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" والتي تشترط ضرورة حصول أى نادٍ يرغب فى حضور جماهير على موافقة حكومية مكتوبة بالسماح بحضور الجمهور بنصف سعة ملعب المباراة بحد أقصى، وهو ما لا يتوافر مع النادى السنغالي.

رئيس الزمالك يدعم اللاعبين فى التدريب الأخير بالسنغال قبل مواجهة تونجيت

تواجد اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، فى التدريب الأخير للفريق الأبيض الذى أقيم على ملعب استاد "لات ديور" بالسنغال لمؤازرة الفريق قبل مباراة تونجيت غدا الثلاثاء فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يكتفى بمران 45 دقيقة واجتماع فنى قبل مواجهة تونجيت السنغالى

فضل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، أن يكون المران الذى يخوضه الفريق اليوم بالسنغال خفيفا وأن يتم إنهاؤه مبكرا حرصا على اللاعبين من الإرهاق فى ظل ارتفاع حرارة الجو هناك، وذلك استعدادا لمواجهة فريق تونجيت السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا غدًا الثلاثاء.

لاعبو الزمالك يشكون من درجات الحرارة المرتفعة فى السنغال

شكا عدد من لاعبي فريق الزمالك، من درجات الحرارة المرتفعة في السنغال، وذلك قبل ساعات من خوض مباراة تونجيت في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غدا الثلاثاء.

باتشيكو قبل مواجهة بطل السنغال: الزمالك لن يتأثر بالغيابات ونسعى للتأهل

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك أهمية مباراة تونجيت السنغالي المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة الثانية خلال دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جنش: نسعى للفوز على تونجيت وحسم لقب دورى الأبطال

أكد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه يحترم فريق تونجيت قبل مواجهته غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جنش يقترب من حراسة مرمى الزمالك أمام تونجيت السنغالي غدا

اقترب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك، من التواجد فى التشكيلة الأساسية لفريقه فى مباراة تونجيت السنغالي، المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.