شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا لمدة 6 أيام حتى مباراة انبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الاتحاد السكندري، على مذكرة تقدم بها إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادى، لدخول معسكر مغلق لمدة 6 أيام حتى مباراة إنبي، المقرر لها الإثنين المقبل، ويستمر خلال مواجهة دجلة الخميس.

وانتظم جميع اللاعبين بالمعسكر الذى يضم 25 لاعبا، وهم: محمد صبحى و صبحى سليمان و عمرو خليل، كريم يحيى و هشام صلاح و دايمون لوى و مروان النجار وعمر الميدانى و كريم الديب و السيد سالم، مروان عطيه و خالد الغندور وأحمد نبيل مانجا و أحمد حجى وأحمد راشد و عبد الغنى محمد و مصطفى إبراهيم و محمد رجب و محمد الصباحى و عمار حمدى و فوزى الحناوى و رزاق سيسيه و روماريو و اكوى و عبد السميع إبراهيم.

واستبعد حسام حسن الخماسي، خالد قمر و عماد السيد و صبرى رحيل و محمود رزق و محمد عطوه حتى نهاية المعسكر.

وتعرض محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لوعكة صحية وارتفاع في ضغط الدم عقب خسارة فريقه أمام أسوان بثلاثية مقابل هدف على ملعب الإسكندرية. وانفعل مصيلحي بسبب الهزيمة المفاجئة لفريقه، وعانى من ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم، وقدم له الأطباء نصائح بتجنب الانفعال والراحة التامة حتى يتماثل للشفاء.

وقدم مصيلحي دعما كبيرا لفريق الكرة، وكان يأمل في تحسن نتائج الفريق مع العميد حسام حسن والاقتراب من المربع الذهبي، بعد توفير الاحتياجات الفنية والمادية للفريق الأول لكرة القدم.

وحقق فريق أسوان فوزًا مثيرًا وعريضًا على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك على استاد الإسكندرية.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، جمعها من بالفوز فى 4 مباريات والخسارة فى 4 مواجهات والتعادل فى ثلاث مرات، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.