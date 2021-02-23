شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مروان محسن: ندرس رحيل اللاعب عن الأهلى على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر النحاس وكيل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن مروان محسن لاعب كبير يمتلك قدرات فنية كبيرة، بدليل استمراره مع المارد الأحمر حتى ألان ، مضيفا:" مروان لا يختلف أحد على قدراته الفنية، ولكن مازال الحظ لم يحالفه خلال الفترة الماضية".

وتابع النحاس في تصريحات إذاعية:"ندرس خلال الفترة القادمة حتى نهاية الموسم فكرة الإعارة لمدة موسم يخرج فيها مروان محسن، مازالنا لم نحسم الأمر ولكن ندرس ذلك، ولو ذلك في مصلحة اللاعب والنادي الأهلي سنقوم بهذا الأمر فورًا".

وواصل:"مروان محسن يحتاج لدعم زملائه داخل الملعب، وهو سعيد بالروح العالية والعلاقات الطيبة بينه وبين زملائه في الأهلي واللاعب مر عليه خلال الفترة الماضية سواء مع الأهلي أو منتخب مصر أكثر من 10 مدربين والجميع مقتنع بإمكانيات مروان".

وشدد النحاس على أن جميع مدربي الأهلي والمنتخب الذي تدرب معهم مروان جميعهم اشادوا به.

وشارك مروان محسن، فى المران الرئيسي للفريق بشكل كامل قبل مواجهة سيمبا التنزانى المقرر لها الثالثة عصر غد الثلاثاء وأعلن مهاجم الأهلي جاهزيته للمباراة بعدما شارك فى المران الجماعي، بالإضافة إلى التقسيمة التى أجراها الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيماني استعدادا لسيمبا التنزاني .

وفضل الجهاز الفني للأهلى عدم مشاركة مروان محسن فى تقسيمة الفريق أمس، الأحد، حتى لا تتجدد إصابته.