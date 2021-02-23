شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة جزاء المصرى وسموحة ليست الأغرب.. البريميرليج والبوندسليجا سبقونا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُثير الكثير من الجدل بشأن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم أحمد العدوى لفريق المصري البورسعيدى أمام سموحة، بعدما انتهى اللقاء، وخطفت الحالة التحكيمية أنظار العالم، وأثارت معها الكثير من التساؤلات، لكن هل هناك ما يستحق هذه الضجة أم أن ثقافتنا الكروية لم ترقَ لفهم قوانين اللعبة وصلاحيات الفار.

ركلة جزاء المصري وسموحة تثير الجدل

اللقطة التحكيمية فتحت باب الجدل والصخب؛ لأن الحكم أحمد العدوي أطلق صافرة النهاية، لكن الجميع فوجئ بأن حكم الـ"Var" أخبر حكم الساحة أن هناك ركلة جزاء مستحقة للفريق البورسعيدى ليسددها أحمد رفعت ويهدرها.

وحسم ”الخليج 365” الجدل المثار سريعا، بعدما تواصل مع مسؤولى اتحاد الكرة، وأقروا أن أحمد العدوى حكم مباراة المصرى وسموحة اليوم بالدورى، طبق بروتوكول الـvar بشكل سليم بنسبة 100%، بعدما احتسب ركلة جزاء لأبناء بورسعيد، رغم إطلاق صافرته بإنهاء اللقاء.

مسؤولو الجبلاية كشفوا أن بروتوكول الـvar فى هذه الحالة ينص على ضرورة أن يبقى الحكم فى أرض الملعب، رغم إطلاق الصافرة، لحين صدور قرار من الـ var، وبعد التأكد من القرار يتم احتساب ركلة الجزاء، وهو ما فعله العدوى بعدما احتسب ركلة جزاء للمصرى وتم تنفيذها رغم انتهاء المباراة، قبل أن يهدرها لاعب المصرى أحمد رفعت وينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

ضربة جزاء بعد مباراة بالدوري الإنجليزي

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون ألبيون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم سبتمبر الماضي، حادثة غريبة بعدما أنهى حكم المباراة قبل أن يعود لاستئنافها بسبب اشتباهه في ركلة جزاء للشياطين الحمر.

المباراة كانت متجهة للتعادل الإيجابي 2-2، بعدما أنهى حكم المباراة اللقاء، قبل أن يعود لتقنية الفيديو «فار» للتأكد من وجود ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد لمسة يد على مانويل موباي، مهاجم نادي برايتون.

عاد الحكم لتقنية الفيديو واحتسب ركلة الجزاء التي أحرزها البرتغالي برونو فيرنانديز لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2، مانحًا يونايتد الثلاث نقاط كاملة.

ركلة جزاء بين شوطي مباراة بالدوري الألماني

في موسم 2018، استدعى حكم مباراة ماينز وفرايبورج في الدوري الألماني الممتاز لاعبي الفريقين إلى الملعب، بعدما توجهوا إلى غرفة الملابس بين الشوطين، لاحتساب ركلة جزاء.

ولجأ الحكم جويدو وينكمان لحكم الفيديو المساعد، وتأكد من لمس الكرة ليد أحد لاعبي فرايبورج، ووسدد لاعب ماينز، بابلو دي بلاسيس، ركلة الجزاء بنجاح لفريقه ليتقدم ماينز بهدف دون رد، وقال المدير الرياضي لنادي فرايبورج وقتها، يوخن ساير: "ما حدث يجعلنا نشعر بمرارة في الحلق".