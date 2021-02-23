شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدوري اليوم الاثنين بعد مباراة المصري البورسعيدي وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب جدول الدوري المصري لم يشهد تغييرًا بعد المباراة التى أقيمت اليوم، الاثنين، 22 / 2 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تعادل المصري وسموحة في الدورى بنتيحة 1 /1.

ترتيب جدول الدوري المصري

يتربع الزمالك على صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة من 12 لقاء حقق خلالها 9 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، بينما يحل المقاصة وصيفا بـ23 نقطة من 14 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

ويحتل الأهلي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات فقط انتصر في 6 منها وتعادل 3 مرات، ويمتلك العديد من المؤجلات بسبب ارتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا.

ترتيب جدول الدوري المصري

ويقبع نادى المصري البورسعيدي في المركز الرابع بـ21 نقطة، متفوقا على سيراميكا بنقطة واحدة يليهما الجونة (19) ثم بيراميدز وإنبى وسموحة برصيد (18) نقطة، ثم أسوان وغزل المحلة بنفس الرصيد بـ17 نقطة في العاشر والحادى عشر.

وفي صراع الهبوط، يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، ثم البنك الأهلي (10) ثم الإسماعيلي والإنتاج الحربي بـ(9) وأخيرا وادي دجلة متذيل الترتيب بـ7 نقاط.