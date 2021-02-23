شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: أهدرنا الفوز على المصري و"مش دورى أتكلم عن التحكيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، إن الفريق السكندري أهدر 4 فرص مؤكدة أمام المصري البورسعيدي في الشوط الأول كانت كفيلة بأن تمحنهم نقاط المباراة الثلاث وتنهى اللقاء مبكرا.

أضاف سامى، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "أهدرنا الفوز على المصري وضيعنا 4 فرص ما بين العارضة وانفرادات في الشوط الأول كان ممكن تخلص المباراة والفريق البورسعيدى استحوذ على الكرة".

انتهت مباراة المصري البورسعيدى وسموحة بالتعادل الإيجابي 1 -1 في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل للمصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 15 من ركلة جزاء قبل أن يسجل عبد الكبير الوادى التعادل لسموحة في الدقيقة 38 من تسديدة مرت على يمين أحمد مسعود حارس المصري.

وحفل اللقاء بالعديد من مشاهد الإثارة أبرزها ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم أحمد العدوى لفريق المصري البورسعيدى بعدما أنهى اللقاء حيث أخبره حكم الـ"Var" أن هناك ركلة جزاء مستحقة للفريق البورسعيدى ليسددها أحمد رفعت ويهدرها.