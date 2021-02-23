أهداف مباريات اليوم الاثنين 22 / 2 / 2021 في الدوري وكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أهداف مباريات اليوم الاثنين 22 / 2 / 2021 فى كأس مصر والدوري المصري بين نادى سيراميكا مع غزل المحلة باستاد المكس بالإسكندرية، والمصري البورسعيدى مع سموحة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في بطولة الدورى.

سيراميكا 2 /0 غزل المحلة في كأس مصر

نجح فريق سيراميكا فى تحقيق فوز ثمين على غزل المحلة بهدفين دون مقابل فى المباراة التي أقيمت باستاد المكس بالإسكندرية، أحرز رجب عمران الهدف الأول بمنتصف الشوط الثانى، وأضاف البديل أحمد ياسر ريان الهدف الثانى فى الدقيقة 67 ، ليتأهل سيراميكا للمرة الأولى في تاريخه للدور الـ16 لبطولة كأس مصر .

وتسيد سيراميكا أحداث المباراة منذ البداية وأضاع لاعبوه بعض الفرص السهلة في بداية اللقاء، وفى الشوط الثانى أجرى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا بعض التغييرات التي أثمرت عن إحراز هدفين متتاليين للفريق الصاعد حديثا.

المصري 1 /1 سموحة في الدوري

انتهت مباراة المصري البورسعيدى وسموحة بالتعادل الإيجابي 1 -1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل للمصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 15 من ركلة جزاء قبل أن يسجل عبد الكريم الوادى التعادل لسموحة في الدقيقة 38 من تسديدة مرت على يمين أحمد مسعود حارس المصري.

بهذه النتيجة، رفع نادى المصري البورسعيدي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 18 في المركز التاسع.