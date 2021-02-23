شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم محجوب حكما لمباراة المقاصة وأشمون غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء طاقم حكام مباراة الغد بين مصر المقاصة وأشمون فى دور الـ32 بكأس مصر على استاد السكة الحديد، وضم الطاقم كلا من: إبراهيم محجوب حكم ساحة، وأحمد نظير وعربى أحمد مساعدان، ومحمد خالد حكم رابع.

واختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى المقاصة، 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعداداً لمباراة أشمون المقرر إقامتها فى الثانية والنصف ظهر غد الثلاثاء باستاد نادى السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وضمت قائمة المقاصة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وطه جمعة وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وخالد أوتشو وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة ومحمد عادل "أمو" وباولن فوافي وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي وزياد أشرف.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة أشمون على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

ولم تلعب بطولة كأس مصر في الفترات من عام 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وتوقفت في موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلها تتويجًا كل من: المصري البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلي على حساب طلائع الجيش.