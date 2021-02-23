شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم محجوب حكما لمباراة المقاصة وأشمون غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء طاقم حكام مباراة الغد بين مصر المقاصة وأشمون فى دور الـ32 بكأس مصر على استاد السكة الحديد، وضم الطاقم كلا من: إبراهيم محجوب حكم ساحة، وأحمد نظير وعربى أحمد مساعدان، ومحمد خالد حكم رابع.
واختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى المقاصة، 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعداداً لمباراة أشمون المقرر إقامتها فى الثانية والنصف ظهر غد الثلاثاء باستاد نادى السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
وضمت قائمة المقاصة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وطه جمعة وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وخالد أوتشو وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة ومحمد عادل "أمو" وباولن فوافي وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي وزياد أشرف.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة أشمون على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
ولم تلعب بطولة كأس مصر في الفترات من عام 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وتوقفت في موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.
وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلها تتويجًا كل من: المصري البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلي على حساب طلائع الجيش.