شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يعود لتشكيل الزمالك الأساسى أمام تونجيت السنغالي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الزمالك، من العودة للتشكيل الأساسى لفريقه في مباراة تونجيت السنغالى، المقرر لها غدا الثلاثاء، بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان آخر ظهور لبن شرقي في تشكيل الزمالك الأساسى يوم 2 فبراير الجاري، فى مباراة غزل المحلة ضمن الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدوري المصري والتى خسرها الأبيض بنتيجة 2-1 لتكون أول خسارة للأبيض في الموسم الحالي.

بعد مباراة المحلة غاب أشرف بن شرقي عن قائمة الزمالك في مباراة الاتحاد السكندري، بسبب الإصابة، ثم عاد للقائمة البيضاء فى مباراتي مولودية الجزائر بالجولة الأولي لدور المجموعات الأفريقي، والإسماعيلي في الأسبوع الـ 13 للدوري، لكنه لم يشارك في التشكيل الأساسي ولعب كبديل في المباراتين، وشارك 20 دقيقة فى كل لقاء.

واستقر البرتغالي باتشيكو على تواجد بن شرقي بشكل أساسي في تشكيل الزمالك أمام تونجيت السنغالي لرغبته فى الاعتماد على عناصر الخبرة وحسم نتيجة المباراة لصالحه، لتعويض التعادل في مباراة الجولة الأولي أمام المولودية سلبيا.

وسافر الزمالك إلى السنغال بقائمة تضم كلا من :

حراسة المرمى : محمد أبوجبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد - مروان حمدي - حسام أشرف - أسامة فيصل