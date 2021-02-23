شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام تونجيث ومروان على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المغربي حميد أحداد، لاعب الزمالك، من التواجد فى التشكيلة الأساسية لفريقه، في مباراة تونجيث السنغالي، المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لقيادة الهجوم الأبيض.

وينوي البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك الإبقاء على مروان حمدي في مقاعد البدلاء أمام تونجيت، والاعتماد على حميد أحداد في التشكيلة الأساسية لقيادة الهجوم.

ويري باتشيكو أن مروان حمدي يحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم على طريقة لعب الزمالك، بعد انضمامه للفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوي الأخير قادما من مصر المقاصة، وهو ما نقله باتشيكو لمروان حمدي خلال الجلسات الخاصة التي عقدها معه طوال الأيام الماضية.

ولعب مروان حمدي بالتشكيل الأساسي للزمالك في مباراة مولودية الجزائر بافتتاح دور المجموعات الأفريقي، قبل عودته لمقاعد البدلاء باللقاء الأخير أمام الإسماعيلي في الدوري حيث لعب التونسي سيف الدين الجزيري كمهاجم صريح، لكن الأخير لا يحق له المشاركة مع الأبيض في دوري الأبطال، نظرا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في بطولة الكونفدرالية الموسم الحالي قبل الانتقال للزمالك في يناير الماضي.

ورفض "كاف"، طلب نادي الزمالك تأجيل مباراة تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء، واستند الاتحاد الأفريقي في رفضه على وصول بعثة الزمالك للسنغال، قبل المباراة بأكثر من 24 ساعة، مما اعتبره لا يندرج تحت بند الظرف الطارئ.

وسافر الزمالك إلى السنغال بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد - مروان حمدي - حسام أشرف - أسامة فيصل