شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الرياضة للجميع فى قلب الوادى الجديد بحضور المحافظ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد المصرى العام للرياضة للجميع، برئاسة الدكتور عماد البنانى، مهرجان "الرياضة للجميع.. أسلوب حياة" بمحافظة الوادى الجديد، بحضور ومشاركة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع وقيادات محافظة الوادى الجديد وأندية الرياضة للجميع فى المحافظات المختلفة.

من جهته قال الدكتور عماد البنانى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للرياضة للجميع، إن المجلس قرر ضمن خطته الاستراتيجية التوسع فى عقد العديد من النشاطات داخل المحافظات الحدودية فى مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بالاهتمام بالمحافظات الحدودية واعتبار أن الرياضة أمن قومى لمصر .

وعقد المهرجان على مدار يومين فى كل من مدينتى الداخلة والخارجة بمحافظة الوادى الجديد فى مبادرة غير مسبوقة من الاتحاد بالانتقال من العاصمة الى مدينة الداخلة داخل محافظة الوادى الجديد، حيث افتتح المهرجان فى نادى الداخلة الرياضى بممارسة عدد من الفعاليات والأنشطة الرياضية بمشاركة أبناء مدينة الداخلة الذين عبروا عن سعادتهم بزيارة وفد اتحاد الرياضة للجميع واصفين الزيارة بأنها تاريخية حيث تتركز الزيارات والانشطة فى المدن المركزية مع وجود ندرة لزيارات الوفود لمدينة الداخلة.

انطلقت فعاليات اليوم الثانى والختامى للمهرجان من الساحة الرئيسية بمدينة الخارجة، بمشاركة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، حيث قاد مسيرة للمشى من ميدان الساحة، وصولًا للاستاد الرياضى تخللتها الأغانى الوطنية بمشاركة مختلف الأعمار السنية لتأكيد أهمية الرياضة للجميع يرافقه الدكتور عماد البنانى رئيس الاتحاد، والإعلامية الدكتورة حنان يوسف وأحمد عبد الحميد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع وعدد من كبار المسئولين بمحافظة الوادى الجديد.

وشهد المهرجان عروضا رياضية للفرق المشاركة بمختلف الألعاب الفردية والجماعية واستعراض للمهارات الفنية والبدنية للمشاركين من وفود وأعضاء النوادى الرياضية على مستوى الجمهورية وأعضاء مراكز الشباب والأندية بالمحافظة وفى مقدمتهم مركز شباب الخارجة ومركز شباب الداخلة .

وجاء المهرجان بعد استعدادات مكثفة وجهود كبيرة من قِبَل مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع تطبيقا لخطة المجلس، برئاسة الدكتور عماد البنانى، وعضوية كل من الدكتور يحيى حسن والدكتور سيد عيسى والدكتور إبراهيم خليل والدكتورة حنان يوسف والسيد أحمد عيد الحميد والسيد محمود عبد العزيز، فى نشر مفهوم وثقافة الرياضة للجميع كأسلوب حياة، تأكيدا للدور المهم الذى تلعبه الرياضة فى خلق جيل قوي، من خلال ترسيخ قيم الأخلاق والتنافس الشريف والانتماء وحب الوطن وبناء الانسان المصرى القوى.

من جانبها أكدت الدكتورة حنان يوسف، عضو مجلس ادارة اتحاد الرياضة للجميع ومنسق وفد الاتحاد فى المهرجان، أن من أهم أهداف المهرجان هو رغبة الاتحاد فى تعزيز ممارسة الرياضة للجميع كاسلوب حياة بين ابناء محافظة الوادى الجديد الغالية على جميع المصريين.

بينما أكد أحمد عبد الحميد، عضو مجلس ادارة اتحاد الرياضة للجميع ومنسق وفد الاتحاد فى المهرجان، أن المهرجان قد استغرق اعداده فترة طويلة وشارك فيه عدد كبير من أندية الرياضة للجميع على مستوى الجمهورية.

وفى نهاية المهرجان قام الاتحاد المصرى للرياضة للجميع بإهداء مجموعة من الأدوات ومستلزمات تنفيذ النشاط إلى الهيئات الاعضاء بالمحافظة دعما من الاتحاد وتنشيطا لممارسة الرياضة للجميع فى محافظة الوادى الجديد بمدنها المختلفة.