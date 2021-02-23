شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يقترب من حراسة مرمى الزمالك أمام تونجيت السنغالي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك، من التواجد فى التشكيلة الأساسية لفريقه فى مباراة تونجيت السنغالي، المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان آخر ظهور لجنش فى تشكيل الزمالك الأساسى يوم 1 ديسمبر الماضي في مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والتي خسرها الأبيض بنتيجة 3-1 ليودع الزمالك البطولة ويتأهل الطلائع للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

ولم يشارك جنش في أي مباراة مع الزمالك خلال الموسم الحالي سواء في مسابقة الدوري الممتاز، أو دوري أبطال أفريقيا، حيث تولي محمد أبو جبل حراسة عرين الزمالك طوال الموسم، باستثناء مباراة كأس مصر المذكورة.

وينوي باتشيكو إعادة جنش لتشكيلة الزمالك الأساسية أمام تونجيت في مفاجأة غير متوقعة للبعض، بهدف التدوير في كافة المراكز ومنح كافة اللاعبين فرصة المشاركة في المباريات وكذلك استغلال هدوء جنش المشهور عنه فى المباريات الصعبة، في ظل صعوبة مباراة الغد وحاجة الفريق لتحقيق الفوز بأى شكل لتعويض التعادل السلبي في مباراة الجولة الأولي أمام مولودية الجزائر.

من جانبه، أكد جنش أن الزمالك يحترم فريق تونجيت قبل مواجهته الغد وشدد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن الزمالك سيخوض اللقاء من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط، لاسيما أن فريقه هدفه المنافسة على اللقب الإفريقي.

وأضاف حارس الزمالك أن فريقه تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة السابقة لكنه كان أفضل وسيطر على مجريات الأمور في المباراة ولكنه لم يحالفه التوفيق، واختتم تصريحاته بأن فريقه يتطلع للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة النهائي الموسم الماضي، مشددا على أن الزمالك كان أفضل في مباراة نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي ولكن غياب التوفيق حال دون تتويج فريقه باللقب.