شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: الحكم طبق بروتوكول الـvar باحتساب ركلة جزاء للمصرى أمام سموحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم المحلل التحكيمى أحمد الشناوي الجدل حول ركلة الجزاء التي احتسبها أحمد العدوى لفريق المصري البورسعيدى أمام سموحة بعد إطلاقه صافرة نهاية الوقت الأصلى للمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة بعد ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم أحمد العدوى لفريق المصري البورسعيدى بعدما أنهى اللقاء، حيث أخبره حكم الـ"Var" أن هناك ركلة جزاء مستحقة للفريق البورسعيدى ليعود للقاء مرة أخرى ويسدد أحمد رفعت الركلة للفريق البورسعيدى ويهدرها.

وقال الشناوى خلال تحليله للقطة على قناة أون تايم سبورتس، "وقت المباراة لا يمتد إلا لركلات الجزاء، والبروتكول الذى طبقه أحمد العدوى صحيح 100 % طبقا لقرار كرة القدم."

انتهت مباراة المصري البورسعيدى وسموحة بالتعادل الإيجابي 1 -1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل للمصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 15 من ركلة جزاء قبل أن يسجل عبد الكريم الوادى التعادل لسموحة في الدقيقة 38 من تسديدة مرت على يمين أحمد مسعود حارس المصري.