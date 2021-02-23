شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد يتعرض لوعكة صحية وارتفاع بضغط الدم بعد الخسارة من أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لوعكة صحية وارتفاع في ضغط الدم عقب خسارة فريقه أمام أسوان بثلاثية مقابل هدف على ملعب الإسكندرية. وانفعل مصيلحي بسبب الهزيمة المفاجئة لفريقه وعانى من ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم، وقدم له الأطباء نصائح بتجنب الانفعال والراحة التامة حتى يتماثل للشفاء.

وقدم مصيلحي دعما كبيرا لفريق الكرة وكان يأمل في تحسن نتائج الفريق مع العميد حسام حسن والاقتراب من المربع الذهبي بعد توفير كافة الاحتياجات الفنية والمادية للفريق الأول لكرة القدم.

وحقق فريق أسوان فوزًا مثيرًا وعريضًا على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك على استاد الإسكندرية.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، جمعها من بالفوز فى 4 مباريات والخسارة فى 4 مواجهات والتعادل فى ثلاثة مرات، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.