شكرا لقرائتكم خبر عن السومة والعويس يهاجمان إدارة الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فتح نجم النادي الأهلي عمر السومة النار على إدارة الرئيس عبدالإله مؤمنة، في لقائه عبر الناقل الرسمي عقب نهاية مباراة فريقه ضد مضيفه الشباب، التي انتهت بفوز عريض للأخير بثلاثية نظيفة.

وقال السومة في أعقاب الخسارة الثقيلة: «لابد أن تعلم جماهير الفريق أن الدوري له مهر، ونحن لم نقدم حتى ربع هذا المهر».

وزاد السومة: «الوضع مأساوي جدا في النادي، كل ما يحدث مجهودات لاعبين فقط ومدرب، من حق الجماهير أن تغضب، يهمني أن يعرف الجمهور ما يدور داخل النادي، هذا ليس الأهلي الذي جئت إليه منذ سنوات».

من جهته، قال حارس فريق الأهلي محمد العويس: «لا أعرف كيف أعبر، الدوري يحتاج مهرا، مهر الدوري ليس قليلا لدرجة أن تحاول تحقيق الدوري بالصدفة».

وأكمل العويس: «الدوري يحتاج إلى عمل، وإلى مادة، ومنهجية، أنا آسف، دعونا نعترف بذلك، أنا لا أرغب بالحديث عن المباراة، أريد فقط الدفاع عن زملائي، أرفع لهم الراية والقبعة، وأشكرهم جزيل الشكر، قاتلتم وما زلتم تقاتلون، وسنكافح في الدوري، سواء دُفع مهره أو لم يُدفع، لن نرفع الراية البيضاء».

وقد كشفت تصريحات نجمي الفريق الأهلاوي اتساع حجم الهوة في العلاقة والثقة بين اللاعبين وإدارة النادي، في أعقاب تذبذب مستويات الفريق، وعدم رضا الجماهير عن تعاقدات الصيف والشتاء، في ظل نهج التوازن المالي الذي التزمت به الإدارة حتى في ظل منافسة الفريق على الصدارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.