شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتأهل لمواجهة شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

تأهل النصر لمواجهة شباب الأهلي في نهائي «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»؛ بعد فوز «العميد» على الشارقة في ملعب استاد راشد بن سعيد بنتيجة 3-صفر، وهي المرة الـ11 التي يصل فيها «العميد» إلى نهائي الكأس.

تقدم النصر بهدف سجله أنطونيو كارفالو في الدقيقة 37، وقبل أن يفيق «الملك» من صدمة الهدف الأول، فإذا باللاعب الجزائري مهدي عبيد يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 41، بينما سجل الهدف الثالث اللاعب تيجالي الذي كان غاب عن التسجيل لثماني مباريات.

وكانت النتيجة معبرة عن سير اللقاء وأفضلية «العميد»؛ بل إن تقنية «فار» أنقذت الشارقة من ضربة جزاء مطلع الشوط الثاني؛ إثر احتكاك ماجد سرور مع ريان منديز، وغادر طارق أحمد الملعب متأثراً بالإصابة وشارك حسين مهدي بديلاً.

وحاول العنبري تنشيط هجومه بالثنائي أنطونيو جونيور وسيف راشد اللذين حلا بديلين لعبدالعزيز الكعبي وخالد باوزير «ق 61» أملاً في تقليص الفارق، لكن ذلك لم يحدث، وردت القائم تسديدة لتيجالي «ق71» تابعها ضياء سبع وأبعدها شاهين عبدالرحمن من على خط المرمى، وتألق من النصر بصورة لافتة ريان منديز وتوزي ومهدي عبيد، وأجرى العنبري تبديلاً ثالثاً بدخول المدافع حمد جاسم بديلاً للوان بيريرا.

وشهدت المباراة ظهور البطاقة الصفراء إلى كل من طارق أحمد وريان منديز وأحمد شمبيه وعبدالعزيز الكعبي ولوان بيريرا وماجد سرور وتوزي.

وكان الشارقة قد افتقد جهود عدد من اللاعبين للإصابة والإيقاف، أبرزهم خالد الظنحاني وعلي الظنحاني وميلوني، إلى جانب الغياب المستمر لسالم سلطان والحسن صالح.

وبخسارة نصف نهائي الكأس يكون الملك فقد المنافسة على ثلاث بطولات بعد أن خسر السوبر وودع كأس الخليج العربي.