لماذا رفض الكاف طلب الزمالك بتأجيل مواجهة تونجيت السنغالي؟ .. ورئيس شركة الطيران: «الطائرة كان ممكن تتضرب في الجو»

الشارقة - اميمة ياسر - رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيت السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء.

واستند «كاف» في رفضه على وصول بعثة الزمالك للسنغال، قبل المباراة بأكثر من 24 ساعة، ما اعتبره لا يندرج تحت بند الظرف الطارئ. حسبما نشر موقع "الوطن".

أكد محمد جمال رئيس شركة الطيران الخاصة التي نقلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي، في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أن الشركة ليست مسؤولة عما تعرضت له بعثة القلعة البيضاء.

تفاصيل الرحلة وتصاريح العبور

وشدد جمال خلال تصريحاته الخاصة لموقع «الوطن سبورت»، على أنه من المستحيل أن تقلع أي طائرة من المطار إلا بعد أن تقدم تفاصيل الرحلة وتصاريح العبور، والبلاد التي ستعبر منها.

وأشار إلى أن قائد الطيارة التي نقلت بعثة الزمالك، كان قائدا سابقا في القوات الجوية، ولديه خبرات كثيرة، ومن المستحيل أن تصل البعثة إلى السنغال بشكل مباشر بسبب طول الرحلة، وبالتالي لابد من عمل ترانزيت لتزويد الطائرة بالوقود.

وموريتانيا رفضت من البداية عبور الطائرة

وأضاف: بمجرد الدخول إلى موريتانيا قائد الطائرة أرسل لبرج المراقبة الموريتاني، وأول مرة تم رفض الدخول وطلبوا من القائد الانتظار، واضطر إلى الاستمرار في الجو، وفي المرة الثانية رفضوا دخول الطائرة لشأن داخلي، وبالتالي هو رفض الدخول خشية تعرض الطائرة لأي مخاطر، وحفاظا على أرواح اللاعبين.

وقال: سفير المغرب أكد أنه في حالة الدخول إلى المغرب لابد من المرور على موريتانيا، وبالتالي لم ندخل، وتدخل وزراء الشباب والرياضة والخارجية والطيران وأنهوا الازمة بعد الانتظار لعدة ساعات وعبرت الرحلة، وعلى الجميع ان يتذكر أن بايرن ميونيخ الألمانى تأخر في المطار 36 ساعة بسبب تصريح الطيران.

وأوضح جمال: لو الشركة الخاصة بنا أخطأت في هذا الأمر كان سيتم تعرضنا لعقوبة وإيقاف الشركة، ولكن موقفنا سليم مائة في المائة، ونقلنا عددا كبيرا من الفرق خلال كأس الامم الأفريقية الأخيرة، ومنها منتخب بنين، بجانب عدد من الأندية المصرية التي تشارك في البطولات الأفريقية.

واختتم تصريحاته قائلا: اتفقنا على نقل بعثة الزمالك للسنغال بعد مناقصة تنافس فيها 6 شركات، وسددنا مبلغ 89 ألف دولار، وللعلم أهم أهدافنا الحفاظ على أرواح اللاعبين وعدم تعرضهم لأي مخاطر.

الزمالك يستعد لمواجهة بطل السنغال

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها غد الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

طبيب الزمالك يطمئن على المصابين

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حرص على متابعة حالة اللاعبين المصابين المتواجدين في القاهرة، حيث تواصل طبيب الزمالك وعمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي لمتابعة تنفيذ اللاعبين المصابين للبرنامج التأهيلي، حيث يعاني محمود الونش مدافع الفريق من إصابة في الركبة، في حين يعاني حازم إمام من إجهاد عضلي ويواصل كل من محمد عبد الشافي ومحمد عبد السلام أداء تدريبات تأهيلية.

وفي المقابل تلقي نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد مواجهة الترجي التونسي في دوري الأبطال، حيث تحدد يوم 6 مارس المقبل، موعدا للمباراة بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ستاد رادس بالعاصمة التونسية

وتقام المباراة على ستاد رادس بالعاصمة التونسية، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة.

ويحتل الفريق التونسي صدارة المجموعة في الوقت الحالي برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على بطل السنغال في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي اقيمت بينهما في الجولة الأولى من البطولة على ملعب رادس بتونس.