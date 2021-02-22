خبير تحكيمي يُعلق على قرار حكم مباراة المصري وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أحمد الشناوي الخبير التحكيمي على واقعة المصري وسموحة، حيث قام الحكم أحمد العدوي بالعودة للمباراة بعدما أطلق صافرة النهاية

وشهدت مواجهة المصري وسموحة التي انتهت بنتجية 1-1 أحداثا مثيرة في نهايتها، فبعدما أطلق الحكم صافرة النهاية تفاجأ الجميع بطلبه عودة اللاعبين لاستكمال اللقاء بعد عودته لتقنية الفيديو الذي احتسب ركلة جزاء للفريق البورسعيدي.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس:" المشكلة ان الحكم كان اطلق قد صافرة النهاية".

وأضاف:" متى يمتد وقت المباراة؟ اذا احتسب الحكم ركلة جزاء، وحكم الفيديو استدعاه لوجود ركلة جزاء ضد فريق سموحة".

وتابع:" ليس معنى ان الحكم أطلق صافرة بنهاية المباراة ان حكم الـ VAR توقف، وحكم الـ VAR من حقه ان يطلب من الحكم عودة اللعب وطبقا للقانون فهذا القرار صحيح 100%".

وأتم:" وقت التنفيذ احدى قدمي الحارس الهاني سليمان كانت ملامسة لخط المرمى لذلك فالتصدى صحيح".