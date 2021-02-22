المصري يرفض الفوز ويكتفي بالتعادل أمام سموحة في مباراة بطلها الـ "VAR"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعادل فريق المصري أمام نظيره سموحة، مساء اليوم الإثنين، بهدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري we المصري.

وتقدم فريق المصري بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب عمر كمال من ركلة جزاء

وتمكن اللاعب عبدالكبير الوادي من إدراك التعادل لفريق سموحة في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وبعدما أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة، طلب عودة اللاعبين لأرض الملعب ليرجع لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لصالح المصري الكن الحارس الهاني سليمان تصدى لها وحرم المصري من الفوز.

وبتلك النتيجة، رفع المصري رصيده إلى 21 بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما وصل رصيد سموحة إلى 18 نقطة بالمركز الثامن.