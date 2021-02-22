خاص.. حسن مصطفى: إيقاف هشام نصر رئيس اتحاد اليد لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

أعلن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لليد، لمدة عام.

وكشف مصطفى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن أن السبب وراء إيقاف هشام نصر هو اختراقه الفقاعة الطبية لبطولة العالم لليد التي أقيمت مصر، لأكثر من مرة.

وأضاف: "تم رصد الخروج من الفقاعة وخرق النظام من لجنة المسابقات في البطولة، وكادت لجنة مسابقات البطولة أن تعاقبه وقت البطولة لخرقه للفقاعة، ولكنه تدخل بنفسه حفاظا على مشوار المنتخب".

ونظمت مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الماضي، والتي توج بها المنتخب الدنماركي، فيما حل المنتخب المصري في المركز السابع.

وأكمل رئيس الاتحاد الدولي: "المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي اتخذ القرار بالإجماع يوم الجمعة الماضي، وتم رفع القرار لمجلس الإدارة وسيرسل رسميا لمصر خلال ساعات".

وأوضح حسن مصطفى أن هشام نصر من حقه الاستئناف ضد القرار بعد وصوله لمصر.

وعن موقف اتحاد اليد بعد إيقاف هشام نصر، أشار حسن مصطفى إلى أن موقف مجلس الإدارة هو شأن داخلي، ليس للاتحاد الدولي شأن به.

يذكر أن المتواجدين حاليا بمجلس إدارة مجلس اتحاد الكرة، مؤمن صفا أمين الصندوق، والأعضاء عبده عبدالواهاب، ونبيل خشبة، ومحمود العدل، وعمرو فتحي، واستقال قبل ذلك خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى شوقي، ومنى أمين عضوي مجلس الإدارة.